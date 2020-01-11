Посол Ирана: военные подтвердили, что сбили украинский самолет лишь вчера ночью

КИЕВ. 11 января. УНН. Посол Ирана Хамид Баидинежад подтвердил, что "Корпус стражей исламской революции" взял на себя ответственность за сбитый украинский пассажирский самолет и рассказал, когда военные сообщили руководству страны о допущенной ошибке, приведшей к катастрофе. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, сообщает УНН.