Послаблення спеки: Синоптики прогнозують зниження температури і короткочасні дощі

У понелідок, 9 червня, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт і саме він принесе послаблення спеки. Температура повітря знизиться до комфортних +19+24 градусів. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Сьогодні синоптики прогнозують по Україні мінливу хмарність. Короткочасні дощі, грози прогнозуються вдень у Сумській, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, в західних областях вдень місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

В західних областях вдень очікується до +17…+22, у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях температура вночі +15…+20, зниження денної до +23…+28.

На решті території утримається спекотна погода: вдень +29…+34, на південному сході країни місцями сильна спека +35…+37.астрохх

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