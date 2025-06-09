Послаблення спеки: Синоптики прогнозують зниження температури і короткочасні дощі
Київ • УНН
9 червня в Україні очікується зниження температури до +19+24 градусів через холодний атмосферний фронт. У деяких областях пройдуть короткочасні дощі та грози, на заході можливі пориви вітру.
У понелідок, 9 червня, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт і саме він принесе послаблення спеки. Температура повітря знизиться до комфортних +19+24 градусів. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Сьогодні синоптики прогнозують по Україні мінливу хмарність. Короткочасні дощі, грози прогнозуються вдень у Сумській, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях. На решті території без опадів.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, в західних областях вдень місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
В західних областях вдень очікується до +17…+22, у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях температура вночі +15…+20, зниження денної до +23…+28.
На решті території утримається спекотна погода: вдень +29…+34, на південному сході країни місцями сильна спека +35…+37.астрохх
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