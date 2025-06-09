Ослабление жары: Синоптики прогнозируют снижение температуры и кратковременные дожди

В понедельник, 9 июня, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, и именно он принесет ослабление жары. Температура воздуха снизится до комфортных +19+24 градусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Сегодня синоптики прогнозируют по Украине переменную облачность. Кратковременные дожди, грозы прогнозируются днем в Сумской, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, в западных областях днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

В западных областях днем ожидается до +17…+22, в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях температура ночью +15…+20, снижение дневной до +23…+28.

На остальной территории сохранится жаркая погода: днем +29…+34, на юго-востоке страны местами сильная жара +35…+37.астрохх

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