Пошкоджено два газопроводи: у Миколаєві ліквідовують наслідки російської атаки
Київ • УНН
Два газопроводи в Миколаєві були пошкоджені в результаті російських обстрілів 7 лютого, що призвело до припинення газопостачання до тих пір, поки аварійні бригади не зможуть їх відремонтувати.
Внаслідок масованого російського обстрілу вранці 7 лютого у Миколаєві було пошкоджено два газогони. Про це повідомляє Група Нафтогаз, передає УНН.
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Зранку 7 лютого ударом ворога було пошкоджено два газопроводи у Миколаєві. Аварійно-диспетчерські бригади "Газмереж" одразу розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків
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Окрім того, як повідомлялося раніше, через обстріл загинув електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування "Газмереж" Леонід Глове.
У компанії розповіли, що ракета влучила поруч з його домом і чоловік помер у реанімації.
Нагадаємо
Вранці російські атаки залишили без світла майже 20 тисяч домівок у Києві, тисячу - у Харкові та понад 220 - у Миколаєві через пошкодження від обстрілів.
У Києві повернули світло у будинки після ранкової атаки рф -ДТЕК 07.02.24, 12:29 • 29125 переглядiв