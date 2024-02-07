Атака рф на Україну: у Києві світло відновили, у Харкові роботи тривають, пошкоджено газопроводи та загинув електромонтер у Миколаєві - Міненерго
Київ • УНН
Внаслідок обстрілів у кількох містах України було порушено електро- та газопостачання, загинув електромонтер, повідомляє Міністерство енергетики.
Після ворожої атаки у Києві подали світло усім споживачам. У Миколаєві пошкоджено два газопроводи, у результаті обстрілу загинув електромонтер. У Харкові працюють над відновленням електропостачання. Про це повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.
Київ
У столиці за резервними схемами заживили всіх споживачів, знеструмлених через ранковий обстріл. Тривають відновлювальні роботи.
Миколаїв
У Миколаєві через обстріл пошкоджено два газопроводи. Аварійно-диспетчерські бригади Газмереж одразу розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків.
У результаті обстрілу загинув електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування газорозподільних мереж. Ракета влучила поруч з будинком загиблого.
Дніпропетровщина
Минулої доби внаслідок удару дрона поранено працівницю газорозподільних мереж міста Марганець (Дніпропетровська область) – жінка-контролер у цей момент знімала показники лічильника газу.
Харків
Енергетики працюють над відновленням електропостачання після атаки на місто. Триває розбір завалів та уточнення наслідків обстрілу.
Атака рф залишила без світла жителів у Києві, Харкові та Миколаєві, у столиці знеструмила 19,4 тис. домівок - Міненерго07.02.24, 09:36 • 25847 переглядiв