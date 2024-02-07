Атака рф на Украину: в Киеве свет восстановили, в Харькове работы продолжаются, повреждены газопроводы и погиб электромонтер в Николаеве - Минэнерго

После вражеской атаки в Киеве подали свет всем потребителям. В Николаеве повреждены два газопровода, в результате обстрела погиб электромонтер. В Харькове работают над восстановлением электроснабжения. Об этом сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Киев

В столице по резервным схемам запитали всех потребителей, обесточенных из-за утреннего обстрела. Продолжаются восстановительные работы.

Николаев

В Николаеве из-за обстрела повреждены два газопровода. Аварийно-диспетчерские бригады Газосетей сразу начали ликвидацию аварии. Работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации последствий.

В результате обстрела погиб электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования газораспределительных сетей. Ракета попала рядом с домом погибшего.

Днепропетровская область

За прошедшие сутки в результате удара дрона ранена работница газораспределительных сетей города Марганец (Днепропетровская область) - женщина-контролер в этот момент снимала показатели счетчика газа.

Харьков

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения после атаки на город. Продолжается разбор завалов и уточнение последствий обстрела.

Атака рф оставила без света жителей в Киеве, Харькове и Николаеве, в столице обесточила 19,4 тыс. домов - Минэнерго