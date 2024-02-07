Повреждены два газопровода: в Николаеве ликвидируют последствия российской атаки

В результате массированного российского обстрела утром 7 февраля в Николаеве были повреждены два газопровода. Об этом сообщает Группа Нафтогаз, передает УНН.

Детали

Утром 7 февраля ударом врага были повреждены два газопровода в Николаеве. Аварийно-диспетчерские бригады "Газсетей" сразу начали ликвидацию аварии. Работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации последствий - резюмировали в ведомстве.

Дополнение

Кроме того, как сообщалось ранее, из-за обстрела погиб электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования "Газсетей" Леонид Глове.

В компании рассказали, что ракета попала рядом с его домом и мужчина умер в реанимации.

Напомним

Утром российские атаки оставили без света почти 20 тысяч домов в Киеве, тысячу - в Харькове и более 220 - в Николаеве из-за повреждений от обстрелов.

В Киеве вернули свет в дома после утренней атаки рф -ДТЭК