Посеред вулиці в Кременчуці загорівся мікроавтобус
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Пожежа сталася в мікроавтобусі посеред вулиці у Кременчуці на Полтавщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Повідомлення про пожежу, що виникла в мікроавтобусі на вулиці Чумацький Шлях у Крюківському районі міста Кременчук, рятувальники отримали 27 грудня о 16:30.
Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу було локалізовано о 16:41, а о 17:06 – ліквідовано. Травмованих та загиблих немає.
Вогнем знищено передню частину автомобіля та салон. Врятовано частину автомобіля від знищення полум’ям.
Причина пожежі встановлюється.
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