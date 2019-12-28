Посреди улицы в Кременчуге загорелся микроавтобус

Сообщение о пожаре, возникшем в микроавтобусе на улице Чумацкий Шлях в Крюковском районе города Кременчуг, спасатели получили 27 декабря в 16:30.

Пожарные, прибывшие на вызов, сразу приступили к тушению. Пожар был локализован в 16:41, а в 17:06 - ликвидирован. Травмированных и погибших нет.

Огнем уничтожено переднюю часть автомобиля и салон. Спасены часть автомобиля от уничтожения огнем.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Харькове мужчина поджег дверь облгосадминистрации.