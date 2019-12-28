Посреди улицы в Кременчуге загорелся микроавтобус
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Пожар произошел в микроавтобусе посреди улицы в Кременчуге Полтавской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.
Сообщение о пожаре, возникшем в микроавтобусе на улице Чумацкий Шлях в Крюковском районе города Кременчуг, спасатели получили 27 декабря в 16:30.
Пожарные, прибывшие на вызов, сразу приступили к тушению. Пожар был локализован в 16:41, а в 17:06 - ликвидирован. Травмированных и погибших нет.
Огнем уничтожено переднюю часть автомобиля и салон. Спасены часть автомобиля от уничтожения огнем.
Причина пожара устанавливается.
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