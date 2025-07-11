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Породіллі з немовлятами постраждали від атаки рф дронами у Харкові - прокуратура

Київ • УНН

 • 1506 перегляди

Дев'ять людей, включаючи трьох породіль та їхніх новонароджених дітей, постраждали внаслідок ранкової атаки російських дронів на Харків. У матерів та немовлят діагностовано гостру стресову реакцію після перебування в пологовому будинку під час атаки.

Породіллі з немовлятами постраждали від атаки рф дронами у Харкові - прокуратура

Серед дев'яти постраждалих внаслідок ранкової атаки рф дронами на Харків троє породіль з новонародженими дітьми, повідомили у Харківській обласній прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.

Медичну допомогу надали ще шістьом постраждалим, серед яких - три жінки та їхні діти: троє хлопчиків, двоє з яких народилися вчора, а один - 8 липня. У матерів та немовлят діагностовано гостру стресову реакцію

- повідомили у прокуратурі.

Вони, як вказано, перебували в пологовому будинку, який сьогодні вранці опинився під атакою російських БпЛА.

"Таким чином, станом на зараз кількість постраждалих зросла до дев’яти людей", - ідеться у повідомленні.

Кількість постраждалих через атаку рф у Харкові зросла до 911.07.25, 08:34 • 2166 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Харків
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