Породіллі з немовлятами постраждали від атаки рф дронами у Харкові - прокуратура
Київ • УНН
Дев'ять людей, включаючи трьох породіль та їхніх новонароджених дітей, постраждали внаслідок ранкової атаки російських дронів на Харків. У матерів та немовлят діагностовано гостру стресову реакцію після перебування в пологовому будинку під час атаки.
Серед дев'яти постраждалих внаслідок ранкової атаки рф дронами на Харків троє породіль з новонародженими дітьми, повідомили у Харківській обласній прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.
Медичну допомогу надали ще шістьом постраждалим, серед яких - три жінки та їхні діти: троє хлопчиків, двоє з яких народилися вчора, а один - 8 липня. У матерів та немовлят діагностовано гостру стресову реакцію
Вони, як вказано, перебували в пологовому будинку, який сьогодні вранці опинився під атакою російських БпЛА.
"Таким чином, станом на зараз кількість постраждалих зросла до дев’яти людей", - ідеться у повідомленні.
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