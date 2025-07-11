Роженицы с младенцами пострадали от атаки рф дронами в Харькове - прокуратура
Киев • УНН
Девять человек, включая трех рожениц и их новорожденных детей, пострадали в результате утренней атаки российских дронов на Харьков. У матерей и младенцев диагностирована острая стрессовая реакция после пребывания в роддоме во время атаки.
Среди девяти пострадавших в результате утренней атаки рф дронами на Харьков трое рожениц с новорожденными детьми, сообщили в Харьковской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.
Медицинскую помощь оказали еще шестерым пострадавшим, среди которых - три женщины и их дети: трое мальчиков, двое из которых родились вчера, а один - 8 июля. У матерей и младенцев диагностирована острая стрессовая реакция
Они, как указано, находились в родильном доме, который сегодня утром оказался под атакой российских БПЛА.
"Таким образом, по состоянию на сейчас количество пострадавших возросло до девяти человек", - говорится в сообщении.
Число пострадавших из-за атаки рф в Харькове возросло до 911.07.25, 08:34 • 1950 просмотров