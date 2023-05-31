Порівнювати атаку дронів на москву з масовими обстрілами України недоречно - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що порівнювати атаку безпілотників на москву з постійними обстрілами України - недоречно, пише УНН.
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Речник Генсеку зазначив, що позиція Генсека ООН Антоніу Гутерреша, який засуджує напади на цивільну інфраструктуру, залишається незмінною.
Російський журналіст також попросив Дюжарріка прокоментувати позицію Генсека щодо обстрілу москви безпілотниками 30 травня.
Дипломат зазначив, що в ООН засуджують будь-які атаки на цивільні об'єкти.
«Але жодним чином не можна порівнювати напад дронів на москву з тими обстрілами України, що відбуваються постійно», - підкреслив він.
Нагадаємо
За даними російських медіа, під ранок москву і околиці "атакували" близько 25 безпілотників. Тим часом у мо рф "побачили" 8 безпілотників.