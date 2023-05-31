Сравнивать атаку дронов на москву с массовыми обстрелами Украины неуместно - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сравнивать атаку беспилотников на москву с постоянными обстрелами Украины - неуместно, пишет УНН.
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Представитель Генсека отметил, что позиция Генсека ООН Антониу Гутерреша, который осуждает нападения на гражданскую инфраструктуру, остается неизменной.
Российский журналист также попросил Дюжаррика прокомментировать позицию Генсека по обстрелу москвы беспилотниками 30 мая.
Дипломат отметил, что в ООН осуждают любые атаки на гражданские объекты.
«Но никоим образом нельзя сравнивать нападение дронов на москву с теми обстрелами Украины, что происходят постоянно», - подчеркнул он.
Напомним
По данным российских медиа, под утро москву и окрестности "атаковали" около 25 беспилотников. Тем временем в мо рф "увидели" 8 беспилотников.