Пораненим українським морякам передали листи від батьків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Троє утримуваних у СІЗО “Матросская тишина” поранених українських моряків отримали листи від батьків, які раніше затримувала цензура. Про це у Facebook повідомила фотожурналістка і громадська активістка Вікторія Івлева, виклавши відповідь системи “ФСИН-письмо”, передає УНН.
“Адміністрація установи СІЗО-1 „Матросская тишина“ сповіщає Вас, що лист 2229448 пройшов цензуру і вручений адресату 6 грудня 2018 року”, — йдеться у типовій відповіді.
Івлева уточнила, що передано всі три листи пораненим українським морякам.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці. У Росії після цього заявили, що у московський СІЗО “Лефортово” з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні “Матросской тишины”. Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення українських військових до Росії.
Наразі 21 український військовий перебуває у московському СІЗО “Лефортово”, ще троє поранених — Андрій Артеменко, Василь Сорока та Андрій Ейдер перебувають у загальних камерах СІЗО “Матросская тишина”.