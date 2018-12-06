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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Раненым украинским морякам передали письма от родителей

Киев • УНН

 • 9329 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Трое содержащихся в СИЗО “Матросская тишина” раненых украинских моряков получили письма от родителей, которые раньше задерживала цензура. Об этом в Facebook сообщила фотожурналистка и общественная активистка Виктория Ивлева, изложив ответ системы “ФСИН-письмо”, передает УНН.

Раненым украинским морякам передали письма от родителей

“Администрация учреждения СИЗО-1 ”Матросская тишина“ извещает Вас, что письмо 2229448 прошло цензуру и вручено адресату 6 декабря 2018 года”, — говорится в типовом ответе.

Ивлева уточнила, что переданы все три письма раненым украинским морякам.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца. В России после этого заявили, что в московский СИЗО “Лефортово” из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице “Матросской тишины”. Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке украинских военных в Россию.

Сейчас 21 украинский военный находится в московском СИЗО “Лефортово”, еще трое раненых — Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер находятся в общих камерах СИЗО “Матросская тишина”.

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