Поранених українських моряків у РФ тримають у загальних камерах - правозахисники

"Омбудсмен Москви Тетяна Потяєва 4 грудня 2018 року відвідала в СІЗО "Матроська тиша" і "Лефортово" захоплених ФСБ українських військовослужбовців. За інформацією на офіційному сайті Уповноваженого з прав людини в Москві, військовополонені українці, які отримали поранення під час захоплення кораблів ВМС України, наразі продовжують перебувати в СІЗО "Матроська тиша". Їх, у порушення Женевської конвенції, утримують у камерах зі звичайними ув'язненими", - написали правозахисники, коментуючи інформацію омбудсмена Москви про відвідування наших полонених моряків.

Зокрема, у повідомленні омбудсмена Москви сказано, що "у камерах, де утримуються моряки, чисто, на харчування та утримання в ув'язнених скарг немає, а сусіди моряків - люди, вперше залучені до відповідальності".

Також, як стверджує московський омбудсмен, пораненим надається медична допомога.

"Через поранення рук і ніг вони отримують лікування антибіотиками, при необхідності їм дають знеболюючі, своєчасно роблять перев'язки. Всі вони забезпечені теплим одягом, щодня вони мають можливість здійснювати прогулянки", - цитує група слова московського омбудсмена.

Потяєва також відвідала інших українських моряків, які перебувають в слідчому ізоляторі "Лефортово" в Москві. "Всі вони відчувають себе нормально, забезпечені всім необхідним, розміщені в одиночних камерах", - цитує група її слова.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці. У Росії після цього заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення українських військових до Росії.