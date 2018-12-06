Раненых украинских моряков в РФ держат в общих камерах - правозащитники
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Раненых украинских моряков удерживают в российском СИЗО "Матросская тишина" вместе с другими заключенными. Об этом говорится в сообщении в Facebook Крымской правозащитной группы, передает УНН.
"Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева 4 декабря 2018 года посетила в СИЗО "Матросская тишина" и "Лефортово" захваченных ФСБ украинских военнослужащих. По информации на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Москве, военнопленные украинцы, получившие ранения во время захвата кораблей ВМС Украины, пока продолжают находиться в СИЗО "Матросская тишина". Их, в нарушение Женевской конвенции, содержат в камерах с обычными заключенными", - написали правозащитники, комментируя информацию омбудсмена Москвы о посещении наших захваченных моряков.
В частности, в сообщении омбудсмена Москвы сказано, что "в камерах, где содержатся моряки, чисто, на питание и содержание у заключенных жалоб нет, а соседи моряков - люди, впервые привлеченные к ответственности".
Также, как утверждает московский омбудсмен, раненым оказывается медицинская помощь.
"Из-за ранения рук и ног они получают лечение антибиотиками, при необходимости им дают обезболивающие, своевременно делают перевязки. Все они обеспечены теплой одеждой, ежедневно они имеют возможность совершать прогулки", - цитирует группа слова московского омбудсмена.
Потяева также посетила других украинских моряков, которые находятся в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве. "Все они чувствуют себя нормально, обеспечены всем необходимым, размещены в одиночных камерах", - цитирует группа ее слова.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца. В России после этого заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке украинских военных в Россию.