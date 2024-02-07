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Попри снарядний дефіцит в Україні, рф не здобуває жодних перемог на фронті – Кулеба

Попри снарядний дефіцит в Україні, рф не здобуває жодних перемог на фронті – Кулеба

Київ • УНН

 • 24614 перегляди

Незважаючи на те, що Україні постійно бракує снарядів, тоді як росія має більше артилерійських снарядів, росія не здобуває перемог на фронті завдяки тому, що українські солдати героїчно і творчо зупиняють російський наступ іншими видами озброєння.

Попри те, що Україна постійно відчуває снарядний дефіцит та те, що у росії набагато більше артилерійських снарядів, рф не здобуває жодних перемог на фронті. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції у Києві із високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем, передає УНН

"Хоча ми постійно відчуваємо цей снарядний дефіцит, але попри це, попри те, що у росії набагато більше артилерійських снарядів, вона не здобуває жодних перемог на фронті. Що це означає? Там де немає артилерійського снаряду, ми зупиняємо російського солдата іншою наявною у нас зброєю", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що саме завдяки героїзму та креативності українських солдатів Україні вдається стримувати росію.

"Десь дрон, десь автомат, десь міномет, але ми завжди десь шукаємо альтернативу. Саме завдяки героїзму та креативності українських солдатів нам вдається стримувати росію, попри те, що страждаємо від снарядного дефіциту", - заявив міністр.

Кулеба закликав ЄС до трьох кроків для нарощування постачання снарядів до України 07.02.24, 16:17 • 21600 переглядiв

Доповнення

Жозеп Боррель заявляв, що Європейський Союз планує до кінця року передати українським військам 1 млн 145 тис. снарядів.

Також Боррель заявляв, що оборонно-промисловий комплекс Європейського Союзу продовжує зростати та розвиватися. Його спроможність підвищилася на 40%.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
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