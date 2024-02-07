Несмотря на снарядный дефицит в Украине, рф не одерживает никаких побед на фронте - Кулеба

Несмотря на то, что Украина постоянно испытывает снарядный дефицит и то, что у россии гораздо больше артиллерийских снарядов, рф не получает никаких побед на фронте. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции в Киеве с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем, передает УНН.

"Хотя мы постоянно испытываем этот снарядный дефицит, но несмотря на это, несмотря на то, что у россии гораздо больше артиллерийских снарядов, она не одерживает никаких побед на фронте. Что это значит? Там где нет артиллерийского снаряда, мы останавливаем российского солдата другим имеющимся у нас оружием", - сказал Кулеба.

Он отметил, что именно благодаря героизму и креативности украинских солдат Украине удается сдерживать россию.

"Где-то дрон, где-то автомат, где-то миномет, но мы всегда где-то ищем альтернативу. Именно благодаря героизму и креативности украинских солдат нам удается сдерживать россию, несмотря на то, что страдаем от снарядного дефицита", - заявил министр.

Кулеба призвал ЕС к трем шагам для наращивания поставок снарядов в Украину

Дополнение

Жозеп Боррель заявлял, что Европейский Союз планирует до конца года передать украинским войскам 1 млн 145 тыс. снарядов.

Также Боррель заявлял, что оборонно-промышленный комплекс Европейского Союза продолжает расти и развиваться. Его способность повысилась на 40%.