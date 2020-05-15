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Попередня зміна полярників повертається до України: їх чекає обсервація

Київ • УНН

 • 14225 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Попередню, 24-ту, українську антарктичну експедицію нарешті вдалося відправити з Чилі до України, приліт полярників очікується наступного тижня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.

Попередня зміна полярників повертається до України: їх чекає обсервація

"Попри складні карантинні обмеження з Чилі до України вдалося відправити учасників річної 24-ї Української антарктичної експедиції. Разом з ними додому повертаються члени сезонного загону, які працювали на станції “Академік Вернадський” кілька місяців. Полярники вилетіли з аеропорту міста Сантьяго в ніч з 14 на 15 травня (за київським часом). На початку наступного тижня очікується їхнє прибуття до Києва", - повідомили у міністерстві.

“У період карантину та відсутності регулярних рейсів нам вдалося майже неможливе: українські полярники летять додому. Це результат неймовірної роботи команди нашого центру, посольств України в Чилі та Бразилії, партнерів та підрядників. Попереду в наших хлопців та дівчат ще багато годин перельотів та пересадок, але ми вже з нетерпінням чекаємо їх у Києві”, – зазначив директор Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Полярники вирушили зі станції “Академік Вернадський” ще 24 квітня. Там зимувальний загін працював майже 13 місяців, а сезонний – близько трьох. 2 травня, після перетину найбільш штормового місця планети – протоки Дрейка – учасники експедицій прибули до порту Пунта-Аренас у Чилі. Кілька днів тому вони прилетіли до столиці республіки – міста Сантьяго.

"Після повернення в Україну полярники пройдуть 2-тижневу обсервацію, як і належить за законом. Наразі планується, що вони перебуватимуть вдома на самоізоляції, встановивши спеціальний додаток “Дій вдома”, - вказали у МОН.

Нагадаємо, що 21 квітня на станцію “Академік Вернадський” прибула 25-та Українська антарктична експедиція.

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