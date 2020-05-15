Предыдущая смена полярников возвращается в Украину: их ждет обсервация
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Предыдущей, 24-ой, украинской антарктической экспедиции наконец удалось отправиться из Чили в Украину, прилет полярников ожидается на следующей неделе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.
"Несмотря на сложные карантинные ограничения из Чили в Украину удалось отправить участников летней 24-й Украинской антарктической экспедиции. Вместе с ними домой возвращаются члены сезонного отряда, которые работали на станции "Академик Вернадский" несколько месяцев. Полярники вылетели из аэропорта города Сантьяго в ночь с 14 на 15 мая (по киевскому времени). В начале следующей недели ожидается их прибытие в Киев", - сообщили в министерстве.
"В период карантина и отсутствия регулярных рейсов нам удалось почти невозможное: украинские полярники летят домой. Это результат невероятной работы команды нашего центра, посольств Украины в Чили и Бразилии, партнеров и подрядчиков. Впереди у наших ребят еще много часов перелетов и пересадок, но мы уже с нетерпением ждем их в Киеве", - отметил директор Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.
Полярники отправились со станции "Академик Вернадский" еще 24 апреля. Там зимовальный отряд работал почти 13 месяцев, а сезонный - около трех. 2 мая, после пересечения наиболее штормового места планеты - пролива Дрейка - участники экспедиций прибыли в порт Пунта-Аренас в Чили. Несколько дней назад они прилетели в столицу республики - город Сантьяго.
"После возвращения в Украину полярники пройдут 2-недельную обсервацию, как и положено по закону. Сейчас планируется, что они будут находиться дома на самоизоляции, установив специальное приложение "Дій вдома", - указали в МОН.
Напомним, что 21 апреля на станцию "Академик Вернадский" прибыла 25-я Украинская антарктическая экспедиция.