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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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Понад половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1516 перегляди

За минулу добу зафіксовано 170 боєзіткнень, понад половина з яких відбулася на Покровському та Новопавлівському напрямках. Ворог завдав ракетних та авіаударів по позиціях українських підрозділів.

Понад половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

Понад половина зі 170 боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському та Новопавлівському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 170 боєзіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши дев’ять ракет та 87 авіаударів, скинувши 151 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 4586 обстрілів, зокрема 115 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3068 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по шести районах зосередження особового складу противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

П’ять атак ворожих військ відбили українські підрозділи на Харківському напрямку, в районах Вовчанська та Дворічної.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Петропавлівки й Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Рідкодуб, Ямполівка, Торське та в бік Григорівки.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили три атаки противника в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок, Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак в районах Озарянівки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Зоря, Олександропіль, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка, Троїцьке та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку загарбники один раз йшли на позиції Сил оборони, але безуспішно, ворога зупинено.

На Гуляйпільському напрямку вчора ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 29 керованих авіаційних бомб, здійснив 228 обстрілів, вісім з них - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 23 штурмових дії загарбників", - сказано у зведенні.

Втрати рф за добу: майже тисяча солдатів та 9 крилатих ракет27.05.25, 08:04 • 1260 переглядiв

Юлія Шрамко

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