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Понад чверть боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Минулої доби зафіксовано 163 бойові зіткнення, найбільше на Покровському, Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив 5111 обстрілів.

Понад чверть боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

На фронті минулої доби сталося 163 бої, найгарячішими були Покровський, Північно-Слобожанський і Курський, Новопавлівський напрямки, де разом сталося понад половина боїв, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 40 авіаційних ударів, скинули 58 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3269 дронів-камікадзе та здійснили 5111 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 99 - з реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, артилерійський засіб та один пункт управління противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 29 боєзіткнень. Ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинув 19 керованих бомб, здійснив 205 артилерійських обстрілів, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 8 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Кам’янки, Липців та Довгенького.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Липове, Зелена Долина, Торське та в напрямку Шандриголового і Карпівки.

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки, противник два рази атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 15 боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки, Білої Гори, Курдюмівки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки й Новоспаського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новопавлівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгірного, Полтавки, Попового Яру.

На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів атакував наші позиції у районах Запоріжжя, Багатиря, Веселого, Мирного, Вільного, Новосілки, Вільного Поля та Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили одну ворожу атаку в напрямку Щербаків.

На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ЗСУ знищили 1080 окупантів, 4 танки та 63 артустановки за добу - Генштаб19.06.25, 07:55 • 1154 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Вовчанськ
Мирноград
Збройні сили України
Торецьк
Україна
Запоріжжя
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