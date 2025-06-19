ЗСУ знищили 1080 окупантів, 4 танки та 63 артустановки за добу - Генштаб

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1080 своїх військових, 4 танки та 63 артилерійські системи. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1008240 (+1080) осіб ліквідовано

танків ‒ 10951 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 22853 (+8)

артилерійських систем ‒ 29328 (+63)

РСЗВ ‒ 1420 (0)

засоби ППО ‒ 1187 (0)

літаків ‒ 416 (0)

гелікоптерів ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 41229 (+64)

крилаті ракети ‒ 3369 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52420 (+108)

спеціальна техніка ‒ 3918 (+2)

Дані уточнюються.

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