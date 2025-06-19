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ЗСУ знищили 1080 окупантів, 4 танки та 63 артустановки за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

За минулу добу українські захисники ліквідували 1080 російських військових, 4 танки та 63 артилерійські системи. Загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення перевищили мільйон осіб.

ЗСУ знищили 1080 окупантів, 4 танки та 63 артустановки за добу - Генштаб

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1080 своїх військових, 4 танки та 63 артилерійські системи. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1008240 (+1080) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10951 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 22853 (+8)
        • артилерійських систем ‒ 29328 (+63)
          • РСЗВ ‒ 1420 (0)
            • засоби ППО ‒ 1187 (0)
              • літаків ‒ 416 (0)
                • гелікоптерів ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 41229 (+64)
                    • крилаті ракети ‒ 3369 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52420 (+108)
                            • спеціальна техніка ‒ 3918 (+2)

                              Дані уточнюються.

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                              Gas TTF
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