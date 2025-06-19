ЗСУ знищили 1080 окупантів, 4 танки та 63 артустановки за добу - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу українські захисники ліквідували 1080 російських військових, 4 танки та 63 артилерійські системи. Загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення перевищили мільйон осіб.
За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1080 своїх військових, 4 танки та 63 артилерійські системи. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1008240 (+1080) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10951 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 22853 (+8)
- артилерійських систем ‒ 29328 (+63)
- РСЗВ ‒ 1420 (0)
- засоби ППО ‒ 1187 (0)
- літаків ‒ 416 (0)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 41229 (+64)
- крилаті ракети ‒ 3369 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52420 (+108)
- спеціальна техніка ‒ 3918 (+2)
Дані уточнюються.
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