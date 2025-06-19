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ЗСУ відбили 136 атак росіян, найскладніша ситуація на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 394 перегляди

Від початку доби 18 червня ЗСУ відбили 136 російських атак, ворог завдав 32 авіаудари. Найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському напрямку, де відбито 36 штурмів.

ЗСУ відбили 136 атак росіян, найскладніша ситуація на Покровському напрямку

Від початку доби 18 червня Збройні сили України відбили 136 атак російських окупаційних військ. Ворог здійснив масовані авіаційні та артилерійські удари на різних напрямках фронту. Найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському напрямку. Про це у своєму вечірньому зведенні від 18.06.2025 інформує Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, на російсько-українському фронті відбулося 136 бойових зіткнень. 

Російські загарбники завдали 32 авіаційних удари, скинувши при цьому 43 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 982 дрони-камікадзе та здійснили 3634 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах

- йдеться у звіті.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 28 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав семи авіаційних ударів, скинув 11 керованих бомб, здійснив 192 артилерійські обстріли, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог вісім разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська, Липців та Довгенького, крім того, завдав авіаудару по району населеного пункту Лобанівка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві спроби наступу в напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового – отримав відсіч.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 14 штурмів у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Липове, Зелена Долина, Торське та в напрямках Шандриголового і Карпівки. Ще одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував у районах Григорівки.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у районах Оріхово-Василівки, Білої Гори, Курдюмівки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного та Ступочок. Українські підрозділи відбили 13 атак, два боєзіткнення досі тривають.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 15 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки й Новоспаського. На даний час тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 40 разів атакував у районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новопавлівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгірного, Полтавки, Попового Яру. Наші захисники відбили 36 штурмів, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 184 окупанти, з яких 95 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили бойову броньовану машину, вісім антен та ретранслятор, вісім мотоциклів, станцію радіоелектронної боротьби, десять автомобілів, чотири термінали супутникового зв’язку, 34 безпілотні літальні апарати. Крім того, уражено багатоцільовий транспортер легко броньований, мотоцикл та дві ворожі вогневі позиції

- звітує Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 15 атак загарбників у районах Запоріжжя, Багатиря, Веселого, Мирного, Вільного, Новосілки, Вільного Поля та Шевченка. Два боєзіткнення ще тривають. Авіаційного удару зазнали населені пункти Новодарівка та Ольгівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки, крім того, противник завдав авіаударів по Гуляйполю, Успенівці та Малинівці.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника в напрямку Щербаків.

На Придніпровському напрямку авіаудару зазнав населений пункт Львове.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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