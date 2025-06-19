ВСУ отразили 136 атак россиян, самая сложная ситуация на Покровском направлении

С начала суток 18 июня Вооруженные силы Украины отразили 136 атак российских оккупационных войск. Враг совершил массированные авиационные и артиллерийские удары на различных направлениях фронта. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском направлении. Об этом в своем вечернем сводке от 18.06.2025 информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, на российско-украинском фронте произошло 136 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли 32 авиационных удара, сбросив при этом 43 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 982 дрона-камикадзе и совершили 3634 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам - говорится в отчете.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 28 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес семь авиационных ударов, сбросил 11 управляемых бомб, совершил 192 артиллерийских обстрела, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг восемь раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Липцев и Довгенького, кроме того, нанес авиаудар по району населенного пункта Лобановка.

На Купянском направлении враг совершил две попытки наступления в направлении Степной Новоселовки и вблизи Загризового – получил отпор.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 14 штурмов в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Шандриголового и Карповки. Еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении враг дважды атаковал в районах Григоровки.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Орехово-Василовки, Белой Горы, Курдюмовки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного и Ступочек. Украинские подразделения отбили 13 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении сегодня произошло 15 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дылиевки, Щербиновки и в сторону Яблуновки и Новоспаского. На данное время продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 40 раз атаковал в районах населенных пунктов Малиновка, Лысовка, Миролюбовка, Мирное, Проминь, Новопавловка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка и в направлении Новоподгирного, Полтавки, Попового Яра. Наши защитники отбили 36 штурмов, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 184 оккупанта, из которых 95 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили боевую бронированную машину, восемь антенн и ретранслятор, восемь мотоциклов, станцию радиоэлектронной борьбы, десять автомобилей, четыре терминала спутниковой связи, 34 беспилотных летательных аппарата. Кроме того, поражен многоцелевой транспортер легко бронированный, мотоцикл и две вражеские огневые позиции - отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 15 атак захватчиков в районах Запорожья, Багатыря, Веселого, Мирного, Вольного, Новоселки, Вольного Поля и Шевченко. Два боестолкновения еще продолжаются. Авиаудару подверглись населенные пункты Новодаровка и Ольговка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили один вражеский штурм вблизи Малиновки, кроме того, противник нанес авиаудары по Гуляйполю, Успеновке и Малиновке.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника в направлении Щербаков.

На Приднепровском направлении авиаудару подвергся населенный пункт Львов.

Напомним

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