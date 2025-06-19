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ВСУ отразили 136 атак россиян, самая сложная ситуация на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 88 просмотра

С начала суток 18 июня ВСУ отразили 136 российских атак, враг нанес 32 авиаудара. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском направлении, где отражено 36 штурмов.

ВСУ отразили 136 атак россиян, самая сложная ситуация на Покровском направлении

С начала суток 18 июня Вооруженные силы Украины отразили 136 атак российских оккупационных войск. Враг совершил массированные авиационные и артиллерийские удары на различных направлениях фронта. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском направлении. Об этом в своем вечернем сводке от 18.06.2025 информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, на российско-украинском фронте произошло 136 боевых столкновений. 

Российские захватчики нанесли 32 авиационных удара, сбросив при этом 43 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 982 дрона-камикадзе и совершили 3634 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам

- говорится в отчете.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 28 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес семь авиационных ударов, сбросил 11 управляемых бомб, совершил 192 артиллерийских обстрела, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг восемь раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Липцев и Довгенького, кроме того, нанес авиаудар по району населенного пункта Лобановка.

На Купянском направлении враг совершил две попытки наступления в направлении Степной Новоселовки и вблизи Загризового – получил отпор.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 14 штурмов в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Шандриголового и Карповки. Еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении враг дважды атаковал в районах Григоровки.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Орехово-Василовки, Белой Горы, Курдюмовки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного и Ступочек. Украинские подразделения отбили 13 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении сегодня произошло 15 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дылиевки, Щербиновки и в сторону Яблуновки и Новоспаского. На данное время продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 40 раз атаковал в районах населенных пунктов Малиновка, Лысовка, Миролюбовка, Мирное, Проминь, Новопавловка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка и в направлении Новоподгирного, Полтавки, Попового Яра. Наши защитники отбили 36 штурмов, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 184 оккупанта, из которых 95 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили боевую бронированную машину, восемь антенн и ретранслятор, восемь мотоциклов, станцию радиоэлектронной борьбы, десять автомобилей, четыре терминала спутниковой связи, 34 беспилотных летательных аппарата. Кроме того, поражен многоцелевой транспортер легко бронированный, мотоцикл и две вражеские огневые позиции

- отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 15 атак захватчиков в районах Запорожья, Багатыря, Веселого, Мирного, Вольного, Новоселки, Вольного Поля и Шевченко. Два боестолкновения еще продолжаются. Авиаудару подверглись населенные пункты Новодаровка и Ольговка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили один вражеский штурм вблизи Малиновки, кроме того, противник нанес авиаудары по Гуляйполю, Успеновке и Малиновке.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника в направлении Щербаков.

На Приднепровском направлении авиаудару подвергся населенный пункт Львов.

Напомним

Украина сохраняет лидерство в многоразовых и FPV-дронах, но Россия опережает в производстве дронов на оптоволокне. Несмотря на это, украинские компании активно разрабатывают аналоги с большим радиусом действия.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
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