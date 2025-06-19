ВСУ уничтожили 1080 оккупантов, 4 танка и 63 артустановки за сутки - Генштаб
Киев • УНН
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1080 российских военных, 4 танка и 63 артиллерийские системы. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения превысили миллион человек.
За прошедшие сутки российские оккупационные силы потеряли в Украине 1080 своих военных, 4 танка и 63 артиллерийские системы. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1008240 (+1080) человек ликвидировано
- танков ‒ 10951 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 22853 (+8)
- артиллерийских систем ‒ 29328 (+63)
- РСЗО ‒ 1420 (0)
- средства ПВО ‒ 1187 (0)
- самолетов ‒ 416 (0)
- вертолетов ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 41229 (+64)
- крылатые ракеты ‒ 3369 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52420 (+108)
- специальная техника ‒ 3918 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
Украинская система радиоэлектронной борьбы Lima показывает лучшие результаты, чем российские и западные аналоги в перехвате управляемых авиабомб, которые использует рф.
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