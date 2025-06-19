ВСУ уничтожили 1080 оккупантов, 4 танка и 63 артустановки за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки российские оккупационные силы потеряли в Украине 1080 своих военных, 4 танка и 63 артиллерийские системы. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1008240 (+1080) человек ликвидировано

танков ‒ 10951 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 22853 (+8)

артиллерийских систем ‒ 29328 (+63)

РСЗО ‒ 1420 (0)

средства ПВО ‒ 1187 (0)

самолетов ‒ 416 (0)

вертолетов ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 41229 (+64)

крылатые ракеты ‒ 3369 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52420 (+108)

специальная техника ‒ 3918 (+2)

Данные уточняются.

Напомним

Украинская система радиоэлектронной борьбы Lima показывает лучшие результаты, чем российские и западные аналоги в перехвате управляемых авиабомб, которые использует рф.

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