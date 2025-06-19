ВСУ уничтожили 1080 оккупантов, 4 танка и 63 артустановки за сутки - Генштаб

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине
05:33 • 1276 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине
18 июня, 23:09 • 25577 просмотра
путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет (видео)
Эксклюзив
18 июня, 16:37 • 28947 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
18 июня, 16:24 • 76801 просмотра
"Жить красиво не запретишь": эксперт сомневается в целесообразности закупки АРМА авто за почти 3 млн грн во время войны
Эксклюзив
18 июня, 14:59 • 66815 просмотра
Политолог о визите высокопоставленного сотрудника ВОЗ в рф: сигнал о том, что такие организации нуждаются в изменениях и реформировании
Эксклюзив
18 июня, 14:42 • 76849 просмотра
В Минэнерго прокомментировали возможность отключений света летом
Эксклюзив
18 июня, 14:21 • 67521 просмотра
Цены на топливо в Украине снова растут: стоимость бензина может достигнуть 60-70 грн
Эксклюзив
18 июня, 13:14 • 110807 просмотра
Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия
Эксклюзив
18 июня, 11:40 • 55314 просмотра
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Эксклюзив
18 июня, 09:18 • 62287 просмотра
Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4.8м/с
61%
747мм
Популярные новости
Враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Сумской громаде из РСЗО18 июня, 19:43 • 16125 просмотра
Иран был в нескольких неделях от получения ядерного оружия - Трамп18 июня, 19:54 • 9542 просмотра
Во время атаки в Израиле погибла 7-летняя одесситка, которая лечилась от рака - Офис Президента Украины18 июня, 20:27 • 4666 просмотра
"Россия бьет по объектам ОПК": Путин цинично прокомментировал кровавый удар по Киеву00:08 • 6688 просмотра
Сенат США отложил санкции против России как минимум до июля02:52 • 13154 просмотра
публикации
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине05:33 • 1232 просмотра
Почему вопрос прокурорских зарплат актуален18 июня, 15:11 • 62563 просмотра
Суд в Киеве требует активизировать расследование дела против главного юриста НБУ Зими 18 июня, 13:36 • 107424 просмотра
Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия
Эксклюзив
18 июня, 13:14 • 110783 просмотра
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 207789 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Марко Рубио
Эммануэль Макрон
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Франция
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 123063 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 177319 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 186611 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 243938 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 188171 просмотра
Актуальное
Калибр (семейство ракет)
Нью-Йорк Таймс
2С22 «Богдана»
Самоходная гаубица CAESAR
Таймс

ВСУ уничтожили 1080 оккупантов, 4 танка и 63 артустановки за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 670 просмотра

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1080 российских военных, 4 танка и 63 артиллерийские системы. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения превысили миллион человек.

ВСУ уничтожили 1080 оккупантов, 4 танка и 63 артустановки за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки российские оккупационные силы потеряли в Украине 1080 своих военных, 4 танка и 63 артиллерийские системы. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1008240 (+1080) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10951 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 22853 (+8)
        • артиллерийских систем ‒ 29328 (+63)
          • РСЗО ‒ 1420 (0)
            • средства ПВО ‒ 1187 (0)
              • самолетов ‒ 416 (0)
                • вертолетов ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 41229 (+64)
                    • крылатые ракеты ‒ 3369 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52420 (+108)
                            • специальная техника ‒ 3918 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Украинская система радиоэлектронной борьбы Lima показывает лучшие результаты, чем российские и западные аналоги в перехвате управляемых авиабомб, которые использует рф. 

                              ВСУ отразили 136 атак россиян, самая сложная ситуация на Покровском направлении18.06.25, 23:44 • 2384 просмотра

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина
                              Tesla
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              S&P 500
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              ,
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Brent Oil
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Gold
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              ,
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Gas TTF
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9