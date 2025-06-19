Более четверти боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба
Киев • УНН
За прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения, больше всего на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Враг нанес 40 авиационных ударов и осуществил 5111 обстрелов.
На фронте за прошедшие сутки произошло 163 боя, самыми горячими были Покровское, Северо-Слобожанское и Курское, Новопавловское направления, где суммарно произошло более половины боев, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке, показав карту боевых действий, пишет УНН.
В целом, в течение минувших суток зафиксировано 163 боевых столкновения
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 40 авиационных ударов, сбросили 58 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3269 дронов-камикадзе и осуществили 5111 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 99 - из реактивных систем залпового огня.
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийский снаряд и один пункт управления противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 29 боестолкновений. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросил 19 управляемых бомб, осуществил 205 артиллерийских обстрелов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг 8 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Каменки, Липцев и Довгенького.
На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Степовой Новоселовки и вблизи Загрызового.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и в направлении Шандриголового и Карповки.
На Северском направлении, в районах Григоровки, противник два раза атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано 15 боестолкновений в районах Орехово-Василовки, Белой Горы, Курдюмовки, Предтечино, Новомарково, Бондарного и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецка, Дилеевки, Щербиновки и в сторону Яблуневки и Новоспаского.
На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Лисовка, Миролюбовка, Мирное, Проминь, Новопавловка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка и в направлении Новоподгирного, Полтавки, Попового Яра.
На Новопавловском направлении враг 20 раз атаковал наши позиции в районах Запорожья, Багатыря, Веселого, Мирного, Вольного, Новоселки, Вольного Поля и Шевченко.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили один вражеский штурм вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении наши защитники отразили одну вражескую атаку в направлении Щербаков.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
ВСУ уничтожили 1080 оккупантов, 4 танка и 63 артустановки за сутки - Генштаб19.06.25, 07:55 • 720 просмотров