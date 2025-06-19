Более четверти боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба

На фронте за прошедшие сутки произошло 163 боя, самыми горячими были Покровское, Северо-Слобожанское и Курское, Новопавловское направления, где суммарно произошло более половины боев, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В целом, в течение минувших суток зафиксировано 163 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 40 авиационных ударов, сбросили 58 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3269 дронов-камикадзе и осуществили 5111 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 99 - из реактивных систем залпового огня.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийский снаряд и один пункт управления противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 29 боестолкновений. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросил 19 управляемых бомб, осуществил 205 артиллерийских обстрелов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 8 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Каменки, Липцев и Довгенького.

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Степовой Новоселовки и вблизи Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и в направлении Шандриголового и Карповки.

На Северском направлении, в районах Григоровки, противник два раза атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 15 боестолкновений в районах Орехово-Василовки, Белой Горы, Курдюмовки, Предтечино, Новомарково, Бондарного и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецка, Дилеевки, Щербиновки и в сторону Яблуневки и Новоспаского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Лисовка, Миролюбовка, Мирное, Проминь, Новопавловка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка и в направлении Новоподгирного, Полтавки, Попового Яра.

На Новопавловском направлении враг 20 раз атаковал наши позиции в районах Запорожья, Багатыря, Веселого, Мирного, Вольного, Новоселки, Вольного Поля и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили один вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну вражескую атаку в направлении Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

ВСУ уничтожили 1080 оккупантов, 4 танка и 63 артустановки за сутки - Генштаб