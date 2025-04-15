Понад 44 тис. безробітних отримали направлення на роботу за програмою "Армія відновлення": названо регіони-лідери

З початку 2025 року Державна служба зайнятості (ДСЗ) видала понад 44 тисячі направлень для тимчасово безробітних українців та незайнятих внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в рамках проєкту "Армія відновлення". Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення пресслужби відомства.

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Зазначаєтьтся, що на оплату праці учасників проєкту було спрямовано 342 мільйони гривень.

Учасники програми "Армія відновлення" виконують широкий спектр завдань: від надання допомоги постраждалим від бойових дій до масштабних робіт із відновлення критичної інфраструктури та будівництва оборонних споруд для ЗСУ. Кожен регіон працює за власним планом, узгодженим з військовими адміністраціями - йдеться у повідомленні.

У ДСЗ підкреслили, що проєкт відкриває нові можливості: дає корисні знання, реальний досвід і допомагає адаптуватися до нових реалій.

Тут не просто працюють та відновлюють країну - тут будують шлях до професійного відновлення, відкривають нові горизонти і здобувають навички, що стануть фундаментом для кар'єрного зростання в майбутньому - розповіли у відомстві.

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Там уточнили, що пропонують тим, хто перебуває на обліку, можливість приєднатися до різноманітних робіт. При цьому оплата праці становить до 1,5 мінімальних заробітних плат, що на сьогодні еквівалентно 12 тисячам гривень за повний місяць роботи. Наразі суспільно корисні роботи активно проводяться в 19 регіонах України. Лідерами серед них є:

Харківська область - 38 тис. направлень;

Донецька область - 29 тис. направлень;

Київська область - 28 тис. направлень.

"Це не просто проєкт - це стратегічна ініціатива, що одночасно вирішує важливі соціальні, економічні та інфраструктурні виклики. Він оживляє міста й села, дає другий шанс тим, хто через війну залишився без роботи або дому, та створює тисячі нових робочих місць. Люди повертаються до активного життя, а країна - до економічної стабільності", - резюмували у Держслужбі зайнятості.

Нагадаємо

Станом на квітень 2025 року на обліку в Державному центрі зайнятості 80% - це жінки, чоловіки або воюють, або не реєструються. Про це повідомила директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк. Вона зазначила, що у 2024 році Державний центр зайнятості працевлаштував 330 тис. громадян України.

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