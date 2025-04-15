Более 44 тыс. безработных получили направление на работу по программе "Армия восстановления": названы регионы-лидеры

С начала 2025 года Государственная служба занятости (ГСЗ) выдала более 44 тысяч направлений для временно безработных украинцев и незанятых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в рамках проекта "Армия восстановления". Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Детали

Отмечается, что на оплату труда участников проекта было направлено 342 миллиона гривен.

Участники программы "Армия восстановления" выполняют широкий спектр задач: от оказания помощи пострадавшим от боевых действий до масштабных работ по восстановлению критической инфраструктуры и строительства оборонительных сооружений для ВСУ. Каждый регион работает по собственному плану, согласованному с военными администрациями - говорится в сообщении.

В ГСЗ подчеркнули, что проект открывает новые возможности: дает полезные знания, реальный опыт и помогает адаптироваться к новым реалиям.

Здесь не просто работают и восстанавливают страну - здесь строят путь к профессиональному восстановлению, открывают новые горизонты и приобретают навыки, которые станут фундаментом для карьерного роста в будущем - рассказали в ведомстве.

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Там уточнили, что предлагают тем, кто состоит на учете, возможность присоединиться к различным работам. При этом оплата труда составляет до 1,5 минимальных заработных плат, что на сегодня эквивалентно 12 тысячам гривен за полный месяц работы. Сейчас общественно полезные работы активно проводятся в 19 регионах Украины. Лидерами среди них являются:

Харьковская область - 38 тыс. направлений;

Донецкая область - 29 тыс. направлений;

Киевская область - 28 тыс. направлений.

"Это не просто проект - это стратегическая инициатива, которая одновременно решает важные социальные, экономические и инфраструктурные вызовы. Он оживляет города и села, дает второй шанс тем, кто из-за войны остался без работы или дома, и создает тысячи новых рабочих мест. Люди возвращаются к активной жизни, а страна - к экономической стабильности", - резюмировали в Госслужбе занятости.

Напомним

По состоянию на апрель 2025 года на учете в Государственном центре занятости 80% - это женщины, мужчины либо воюют, либо не регистрируются. Об этом сообщила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк. Она отметила, что в 2024 году Государственный центр занятости трудоустроил 330 тыс. граждан Украины.

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