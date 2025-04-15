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Более 44 тыс. безработных получили направление на работу по программе "Армия восстановления": названы регионы-лидеры

Киев • УНН

 • 5896 просмотра

С начала 2025 года более 44 тысяч украинцев получили направление на работы по восстановлению от Госслужбы занятости. На оплату труда было выделено 342 миллиона гривен.

Более 44 тыс. безработных получили направление на работу по программе "Армия восстановления": названы регионы-лидеры

С начала 2025 года Государственная служба занятости (ГСЗ) выдала более 44 тысяч направлений для временно безработных украинцев и незанятых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в рамках проекта "Армия восстановления". Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Детали

Отмечается, что на оплату труда участников проекта было направлено 342 миллиона гривен.

Участники программы "Армия восстановления" выполняют широкий спектр задач: от оказания помощи пострадавшим от боевых действий до масштабных работ по восстановлению критической инфраструктуры и строительства оборонительных сооружений для ВСУ. Каждый регион работает по собственному плану, согласованному с военными администрациями

- говорится в сообщении.

В ГСЗ подчеркнули, что проект открывает новые возможности: дает полезные знания, реальный опыт и помогает адаптироваться к новым реалиям.

Здесь не просто работают и восстанавливают страну - здесь строят путь к профессиональному восстановлению, открывают новые горизонты и приобретают навыки, которые станут фундаментом для карьерного роста в будущем

- рассказали в ведомстве.

В Минобороны рассказали, какие военные специальности чаще всего выбирают в центрах рекрутинга03.04.25, 12:41 • 10667 просмотров

Там уточнили, что предлагают тем, кто состоит на учете, возможность присоединиться к различным работам. При этом оплата труда составляет до 1,5 минимальных заработных плат, что на сегодня эквивалентно 12 тысячам гривен за полный месяц работы. Сейчас общественно полезные работы активно проводятся в 19 регионах Украины. Лидерами среди них являются:

  • Харьковская область - 38 тыс. направлений;
    • Донецкая область - 29 тыс. направлений;
      • Киевская область - 28 тыс. направлений.

        "Это не просто проект - это стратегическая инициатива, которая одновременно решает важные социальные, экономические и инфраструктурные вызовы. Он оживляет города и села, дает второй шанс тем, кто из-за войны остался без работы или дома, и создает тысячи новых рабочих мест. Люди возвращаются к активной жизни, а страна - к экономической стабильности", - резюмировали в Госслужбе занятости.

        Напомним

        По состоянию на апрель 2025 года на учете в Государственном центре занятости 80% - это женщины, мужчины либо воюют, либо не регистрируются. Об этом сообщила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк. Она отметила, что в 2024 году Государственный центр занятости трудоустроил 330 тыс. граждан Украины.

        Топ вакансий в Киеве с зарплатой более 25 тыс. грн: данные Центра занятости10.04.25, 11:58 • 10372 просмотра

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

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