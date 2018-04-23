Полтавчани викинули токсичні лампи поблизу дитячого садочка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У центрі Полтави, поблизу дитячого садочка, невідомі викинули ртутьвмісні лампи. Про це на своїй сторінці у Facebook написав обласний координатор всеукраїнської ініціативи "Батарейки здавайтеся" Сергій Антоненко, передає УНН.
"За адресою вул.Ціолковського, 4, біля дитячого садочка "Півник", хтось викинув ртутні лампи. Мабуть, настав час фіксувати це через поліцію", - написав він.
Раніше УНН повідомляв, чим небезпечні пари ртуті для людини.
Донедавна в країні були взагалі відсутні державні пункти збору небезпечних відходів у населення.
Позбутися токсичних відходів людям допомагали волонтери і компанії-утилізатори небезпечних відходів. Зокрема, в Обухові такі контейнери в квітні 2017 року встановила компанія “Тарком Екосервіс” за сприяння місцевої влади. Відтоді жителі міста і лікарні здали 2,5 тисячі ртутьвмісних (люмінесцентних) ламп і 174 кг використаних батарейок.
Також нагадаємо, у столиці вже встановлено спеціальні контейнери для збору небезпечних відходів у населення.