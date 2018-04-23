Полтавчане выбросили токсичные лампы возле детского сада

"По адресу ул.Циолковского, 4, возле детского сада «Петушок», кто-то выбросил ртутные лампы. Пожалуй, пора фиксировать это через полицию", - написал он.

Ранее УНН сообщал, чем опасны пары ртути для человека.

До недавнего времени в стране вообще отсутствовали государственные пункты сбора опасных отходов у населения.

Избавиться от токсичных отходов людям помогали волонтеры и компании-утилизаторы опасных отходов. В частности, в Обухове такие контейнеры в апреле 2017 года установила компания "Тарком Экосервис" при содействии местных властей. С тех пор жители города и больницы сдали 2,5 тысячи ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп и 174 кг использованных батареек.

Также напомним, в столице уже установлены специальные контейнеры для сбора опасных отходов у населения.