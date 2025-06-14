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Польський Сейм заборонив скандальному антиукраїнському євродепутату вхід до парламенту

Київ • УНН

 • 616 перегляди

Канцелярія Сейму Польщі заборонила Гжегожу Брауну вхід до парламенту через порушення гідності парламенту. Раніше Європарламент зняв з політика імунітет.

Польський Сейм заборонив скандальному антиукраїнському євродепутату вхід до парламенту

Канцелярія Сейму Польщі заборонила вхід на територію парламенту євродепутату Гжегожу Брауну. Про це повідомляє УНН.

Деталі

У повідомленні пресслужби Сейму зазначається, що на час роботи Сейму цього скликання Брауну заборонено входити до будівель законодавчого органу.

Набрала чинності постанова, яка забороняє вхід і в'їзд на територію та вхід до будівель, що перебувають в управлінні Канцелярії Сейму, депутату Європейського парламенту Гжегожу Брауну

– йдеться в повідомленні.

Вказується, що заборона була видана на підставі регламенту Сейму, згідно з яким "не дозволяється вхід і в'їзд на територію та вхід до будівель особам, які своєю поведінкою або зовнішнім виглядом порушують гідність Сейму або Сенату".

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Контекст

Наприкінці квітня у Польщі під час мітингу ультраправого депутата Європейського парламенту і на той момент кандидата у президенти країни Гжегожа Брауна на землю скинули український прапор. Він висів на будівлі мерії міста Бяла Підляська. У мережі з’явилось відео, як чоловік зірвав український прапор з другого поверху будівлі і кинув його на землю. На кадрах також було видно натовп, який радісно підтримав це.

На початку травня Гжегож Браун у будівлі міністерства промисловості Польщі в Катовіце зірвав прапор Європейського Союзу, витер об нього своє взуття та спалив.

Довідково

Гжегож Браун є польським політиком, публіцистом і режисером, а також депутатом Європейського парламенту з 2024 року. Крім того, він є учасником правої націоналістичної партії "Конфедерація свободи й незалежності", яка дотримується проросійських позицій, виступає проти України, Євросоюзу і Німеччини, а також використовує антисемітську риторику.

Європейський парламент зняв імунітет з Гжегожа Брауна щодо кількох розслідувань, у тому числі щодо гасіння ханукальних свічок у польському парламенті.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
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