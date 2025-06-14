Польский Сейм запретил скандальному антиукраинскому евродепутату вход в парламент

Канцелярия Сейма Польши запретила вход на территорию парламента евродепутату Гжегожу Брауну. Об этом сообщает УНН.

Детали

В сообщении пресс-службы Сейма отмечается, что на время работы Сейма этого созыва Брауну запрещено входить в здания законодательного органа.

Вступило в силу постановление, запрещающее вход и въезд на территорию и вход в здания, находящиеся в управлении Канцелярии Сейма, депутату Европейского парламента Гжегожу Брауну – говорится в сообщении.

Указывается, что запрет был выдан на основании регламента Сейма, согласно которому "не разрешается вход и въезд на территорию и вход в здания лицам, которые своим поведением или внешним видом нарушают достоинство Сейма или Сената".

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Контекст

В конце апреля в Польше во время митинга ультраправого депутата Европейского парламента и на тот момент кандидата в президенты страны Гжегожа Брауна на землю сбросили украинский флаг. Он висел на здании мэрии города Бяла Подляска. В сети появилось видео, как мужчина сорвал украинский флаг со второго этажа здания и бросил его на землю. На кадрах также была видна толпа, которая радостно поддержала это.

В начале мая Гжегож Браун в здании министерства промышленности Польши в Катовице сорвал флаг Европейского Союза, вытер об него свою обувь и сжег.

Справочно

Гжегож Браун является польским политиком, публицистом и режиссером, а также депутатом Европейского парламента с 2024 года. Кроме того, он является участником правой националистической партии "Конфедерация свободы и независимости", которая придерживается пророссийских позиций, выступает против Украины, Евросоюза и Германии, а также использует антисемитскую риторику.

Европейский парламент снял иммунитет с Гжегожа Брауна по нескольким расследованиям, в том числе по гашению ханукальных свечей в польском парламенте.

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