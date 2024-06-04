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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Скандальный польский депутат Гжегож Браун сорвал флаг Украины на Кургане Костюшко в Кракове: что известно

Скандальный польский депутат Гжегож Браун сорвал флаг Украины на Кургане Костюшко в Кракове: что известно

Киев  •  УНН

4 июня 2024, 17:06  •  1826 просмотра

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Скандальный польский депутат Гжегож Браун сорвал украинский флаг с Кургана Костюшко в Кракове и заявил, что необходимо остановить "украинизацию" Польши.

Скандальный польский депутат Гжегож Браун, который в декабре прошлого года использовал огнетушитель, чтобы погасить ханукальную менору в Сейме, попал в очередной скандал.В этот раз он сорвал флаг Украины на кургане Костюшко в Кракове, который, по его мнению, оказался в неправильном месте.Об этом Браун написал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали 

Флаг Украины, который оказался в неправильном месте, я, как честный человек, нашедший его, передаю в консульство в Кракове

- написал Браун.

Также Браун добавил антиукраинские хэштеги к сообщению, в частности "остановите украинизацию Польши" и "чтобы Польша была Польшей". 

Как пишет издание Rzeczpospolita, украинский флаг повесили на флагштоке на Кургане Костюшко вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним 

Это уже не первый скандал с участием Брауна. В декабре 2023 года Браун использовал огнетушитель, чтобы потушить ханукальную менору в Сейме, что привело к его отстранению от участия в собрании и потенциальному судебному иску за нарушение религиозных обрядов.

Павел Башинский

Павел Башинский

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