Скандальный польский депутат Гжегож Браун сорвал флаг Украины на Кургане Костюшко в Кракове: что известно
Киев • УНН
Скандальный польский депутат Гжегож Браун сорвал украинский флаг с Кургана Костюшко в Кракове и заявил, что необходимо остановить "украинизацию" Польши.
Скандальный польский депутат Гжегож Браун, который в декабре прошлого года использовал огнетушитель, чтобы погасить ханукальную менору в Сейме, попал в очередной скандал.В этот раз он сорвал флаг Украины на кургане Костюшко в Кракове, который, по его мнению, оказался в неправильном месте.Об этом Браун написал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.
Детали
Флаг Украины, который оказался в неправильном месте, я, как честный человек, нашедший его, передаю в консульство в Кракове
Также Браун добавил антиукраинские хэштеги к сообщению, в частности "остановите украинизацию Польши" и "чтобы Польша была Польшей".
Как пишет издание Rzeczpospolita, украинский флаг повесили на флагштоке на Кургане Костюшко вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Напомним
Это уже не первый скандал с участием Брауна. В декабре 2023 года Браун использовал огнетушитель, чтобы потушить ханукальную менору в Сейме, что привело к его отстранению от участия в собрании и потенциальному судебному иску за нарушение религиозных обрядов.
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