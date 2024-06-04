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Скандальний польський депутат Гжегож Браун зірвав прапор України на кургані Костюшка у Кракові: що відомо

Київ • УНН

 • 54610 перегляди

Скандальний польський депутат Гжегож Браун зірвав український прапор з Кургану Костюшка в Кракові та заявив, що необхідно зупинити "українізацію" Польщі.

Скандальний польський депутат Гжегож Браун, який у грудні минулого року використав вогнегасник, щоб загасити ханукальну менору в Сеймі, втрапив у черговий скандал. На цей раз він зірвав прапор України на кургані Костюшка у Кракові, який, на його думку, опинився у неправильному місці. Про це Браун написав на своїй сторінці в соцмережі Х, передає УНН

Деталі 

Прапор України, який опинився у неправильному місці, я, як чесна людина, що знайшла його, передаю до консульства в Кракові

– написав Браун.

Також Браун додав антиукраїнські хештеги до допису, зокрема "зупиніть українізацію Польщі" та "щоб Польща була Польщею". 

Як пише видання Rzeczpospolita, український прапор повісили на флагштоку на кургані Костюшка невдовзі після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Нагадаємо 

Це вже не перший скандал за участю Брауна. У грудні 2023 року Браун використав вогнегасник, щоб загасити ханукальну менору в Сеймі, що призвело до його відсторонення від участі в засіданні та потенційного судового позову за порушення релігійних обрядів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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