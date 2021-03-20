Поліція збільшує кількість радарів TruCAM на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Ділянок доріг, де використовуватимуться радари для вимірювання швидкості TruCAM, буде більше на 60 з 22 березня. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу патрульної поліції.
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"З 22 березня патрульні з приладом TruCAM працюватимуть ще на 60 нових ділянках. Також ми вносимо зміни до 12 вже існуючих ділянок", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Усього на дорогах України працюватиме 117 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 309 ділянках.
Патрульна поліція попередила:
- про використання приладів вимірювання швидкості водіїв будуть повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;
– у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
Раніше УНН повідомляв, що в Україні посилено відповідальність за порушення ПДР, зокрема, за п'яне водіння. Уже з 17 березня 2021 року відповідний закон набув чинності.