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Поліція збільшує кількість радарів TruCAM на дорогах

Поліція збільшує кількість радарів TruCAM на дорогах

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Ділянок доріг, де використовуватимуться радари для вимірювання швидкості TruCAM, буде більше на 60 з 22 березня. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу патрульної поліції.

Цитата

"З 22 березня патрульні з приладом TruCAM працюватимуть ще на 60 нових ділянках. Також ми вносимо зміни до 12 вже існуючих ділянок", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Усього на дорогах України працюватиме 117 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 309 ділянках.

Патрульна поліція попередила:

- про використання приладів вимірювання швидкості водіїв будуть повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;

– у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Раніше УНН повідомляв, що в Україні посилено відповідальність за порушення ПДР, зокрема, за п'яне водіння. Уже з 17 березня 2021 року відповідний закон набув чинності.

Українські Національні Новини

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