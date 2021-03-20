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Полиция увеличивает количество радаров TruCAM на дорогах

Полиция увеличивает количество радаров TruCAM на дорогах

Киев  •  УНН

 • 18466 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Участков дорог, где будут использоваться радары для измерения скорости TruCAM, будет больше на 60 с 22 марта. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Цитата

"С 22 марта патрульные с прибором TruCAM будут работать еще на 60 новых участках. Также мы вносим изменения в 12 уже существующих участков", - говорится в сообщении.

Детали

Всего на дорогах Украины будет работать 117 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 309 участках.

Патрульная полиция предупредила:

- об использовании приборов измерения скорости водителям будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений;

- в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Ранее УНН сообщал, что в Украине усилена ответственность за нарушение ПДД, в частности, за пьяное вождение. Уже с 17 марта 2021 года соответствующий закон вступил в силу.

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