Полиция увеличивает количество радаров TruCAM на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Участков дорог, где будут использоваться радары для измерения скорости TruCAM, будет больше на 60 с 22 марта. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
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"С 22 марта патрульные с прибором TruCAM будут работать еще на 60 новых участках. Также мы вносим изменения в 12 уже существующих участков", - говорится в сообщении.
Детали
Всего на дорогах Украины будет работать 117 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 309 участках.
Патрульная полиция предупредила:
- об использовании приборов измерения скорости водителям будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений;
- в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.
Ранее УНН сообщал, что в Украине усилена ответственность за нарушение ПДД, в частности, за пьяное вождение. Уже с 17 марта 2021 года соответствующий закон вступил в силу.