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В Україні вводять нові штрафи за порушення ПДР: що зміниться для водіїв

Київ • УНН

 • 29700 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. В Україні посилено відповідальність за порушення ПДР, зокрема, за п'яне водіння. Уже з 17 березня 2021 року відповідний закон № 1231-IX набув чинності. Що саме він передбачає, роз'яснює УНН.

Деталі

Закон посилює відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, збільшено штрафи за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, а також за керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право водіння.

Також посилюється адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин.

Окрім того, посилено відповідальність за керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.

Якщо раніше відповідальність за керування у стані алкогольного сп’яніння вперше передбачала штраф - 10 200 гривень і позбавлення права керування на рік, то тепер таке ж правопорушення вперше тягне за собою штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Якщо особа вдруге протягом року скоює таке правопорушення, то вона мусить заплатити штраф – 34 тисячі гривень, транспортний засіб вилучається на три роки, а також можливе оплатне вилучення транспорту.

Якщо особа втретє за рік сідає за кермо в стані алкогольного сп’яніння, то штраф виростає до 51 тисячі гривень, з адміністративним арештом до 15 діб, а також передбачається конфіскація транспортного засобу – безоплатне вилучення.

Також документ дає змогу поліцейським використовувати засоби відеозапису, з обов’язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення.

Законом передбачається можливість зупинки транспортного засобу поліцейським для огляду водіїв з використанням спецзасобів для перевірки на стан сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" 11 березня. Верховна Рада ухвалила його 16 лютого.

Law on strengthening the penalty for violating traffic rules from MIA_Ukraine

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