Поліція влаштувала масштабну облаву на торговців зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Поліція викрила організоване злочинне угруповання, яке займалась постачанням до України і поширенням нелегальної зброї. Про це повідомив Департамент комунікацій Національної поліції України, передає УНН.
“Вчора співробітниками Департаменту карного розшуку спільно з територіальними підрозділами карного розшуку при участі співробітників СБУ на території України в різних областях було проведено 50 обшуків. В ході їх проведення була припинена злочинна діяльність групи, яка займалася переробкою, реалізацією, виготовленням зброї, використовуючи експрес-доставку поштою”, — заявив В’ячеслав Аброськін.
Як зазначається, обшуки проводились на території семи областей України.
За словами Аброськіна, члени організованої злочинної групи упродовж тривалого часу займалися поставками в Україну нелегальної зброї, а також її переробкою та продажем. Зокрема, зловмисники модернізували і розповсюджували стрілецьку зброю, боєприпаси і вибухівку через Інтернет, використовуючи різні сервіси експрес-доставки.
У ході проведення оперативно-розшукових і слідчих дій поліцейські встановили місця розташування майстерень.
“Процесуальні дії тривали на території семи регіонів України. У результаті проведення обшуків правоохоронці вилучили автомати, пістолети, кілька тисяч набоїв, глушники і гранати. Крім того, вилучено металообробні станки, а також деталі до нарізної вогнепальної зброї — магазини, рамки зі стволами, стволи, рукоятки тощо”, — уточнюють у Нацполіції.
Дії зловмисників були кваліфіковані слідчими за ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження правоохоронці затримали 2 учасників злочинної групи в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі дії тривають розслідування.
Раніше експерти з озброєнь відзначали, що український ринок перенасичений нелегальною зброєю.