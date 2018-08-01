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Полиция устроила масштабную облаву на торговцев оружием

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Полиция разоблачила организованную преступную группировку, которая занималась поставкой в Украину и распространением нелегального оружия. Об этом сообщил Департамент коммуникаций Национальной полиции Украины, передает УНН.

“Вчера сотрудниками Департамента уголовного розыска совместно с территориальными подразделениями уголовного розыска при участии сотрудников СБУ на территории Украины в разных областях было проведено 50 обысков. В ходе их проведения была прекращена преступная деятельность группы, занимавшейся переработкой, реализацией, изготовлением оружия, используя экспресс-доставку по почте”, - заявил Вячеслав Аброськин.

Как отмечается, обыски проводились на территории семи областей Украины.

По словам Аброськина, члены организованной преступной группы на протяжении длительного времени занимались поставками в Украину нелегального оружия, а также ее переработкой и продажей. В частности, злоумышленники модернизировали и распространяли стрелковое оружие, боеприпасы и взрывчатку через Интернет, используя различные сервисы экспресс-доставки.

В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных действий полицейские установили места расположения мастерских.

“Процессуальные действия продолжались на территории семи регионов Украины. В результате проведения обысков правоохранители изъяли автоматы, пистолеты, несколько тысяч патронов, глушители и гранаты. Кроме того, изъяты металлообрабатывающие станки, а также детали к нарезному огнестрельному оружию — магазины, рамки со стволами, стволы, рукоятки и т.д.”, - уточняют в Нацполиции.

Действия злоумышленников были квалифицированы следователями по ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители задержали 2 участников преступной группы в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Следственные действия продолжаются расследования.

Ранее оружейные эксперты отмечали, что украинский рынок перенасыщен нелегальным оружием.

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