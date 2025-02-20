“Покажіть мені хоч одну країну в світі, де це б спрацювало”: Буданов про розміщення миротворців в Україні

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що введення миротворчого контингенту на територію України сумнівною гарантією безпеки.

Про це Буданов заявив журналісту Ейнуллі Фатуллаєву, передає УНН.

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Покажіть мені хоч одну країну в світі, де введення миротворців спрацювало. Можливо, десь і є, але я такого випадку не пам’ятаю. Я цікавився, багато прикладів розбирав - ніде. Чи можна вважати це гарантіями (безпеки - ред.)? Очевидно, що під сумнівом - сказав Буданов.

Він додав, що питання гарантій безпеки України від партнерів є "дискусійним, оскільки питання НАТО дуже складне".

Чи існує інший механізм гарантій? Я думаю, що немає подібного формату. Можливо, це щось на зразок статусу основного союзника США поза НАТО. Але це питання більше не гарантій безпеки, а питання про зобов'язання й підтримку, але не більше – наголосив Буданов.

Нагадаємо

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що дивлячись на те, що стартові позиції України та росії діаметрально протилежні, є більшість складових, для того, аби припинення вогню в Україні відбулося вже у 2025 році.