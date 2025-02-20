«Покажите мне хоть одну страну в мире, где это бы сработало": Буданов о размещении миротворцев в Украине

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает введение миротворческого контингента на территорию Украины сомнительной гарантией безопасности.

Об этом Буданов заявил журналисту Эйнулли Фатуллаеву, передает УНН.

Детали

Покажите мне хоть одну страну в мире, где введение миротворцев сработало. Возможно, где-то и есть, но я такого случая не помню. Я интересовался, много примеров разбирал - нигде. Можно ли считать это гарантиями (безопасности - ред.)? Очевидно, что под сомнением