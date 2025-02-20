«Покажите мне хоть одну страну в мире, где это бы сработало": Буданов о размещении миротворцев в Украине
Киев • УНН
Руководитель ГУР МО выразил сомнения относительно эффективности введения миротворческого контингента в Украину. Буданов также обсудил возможные форматы гарантий безопасности, отметив сложность вопроса НАТО.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает введение миротворческого контингента на территорию Украины сомнительной гарантией безопасности.
Об этом Буданов заявил журналисту Эйнулли Фатуллаеву, передает УНН.
Детали
Покажите мне хоть одну страну в мире, где введение миротворцев сработало. Возможно, где-то и есть, но я такого случая не помню. Я интересовался, много примеров разбирал - нигде. Можно ли считать это гарантиями (безопасности - ред.)? Очевидно, что под сомнением
Он добавил, что вопрос гарантий безопасности Украины от партнеров является «дискуссионным, поскольку вопрос НАТО очень сложный».
Существует ли другой механизм гарантий? Я думаю, что нет подобного формата. Возможно, это что-то вроде статуса основного союзника США вне НАТО. Но это вопрос больше не гарантий безопасности, а вопрос об обязательствах и поддержке, но не более
Напомним,
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что несмотря на то, что стартовые позиции Украины и России диаметрально противоположные, есть большинство составляющих, для того, чтобы прекращение огня в Украине произошло уже в 2025 году.