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Побиття в Києві ведучого Майкла Щура: відкрито провадження

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. За заявою ведучого “Телебачення Торонто” Романа Вінтоніва (Майкл Щур) про те, що в Києві хлопець на самокаті застосував відносно нього сльозогінний газ та побив відкрито провадження. Про це журналісту УНН повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Цитата

“За заявою телеведучого про те, що невідома особа застосувала відносно нього сльозогінний газ та спричинила забої обличчя, розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 КК України. Із заявою про злочин ведучий звернувся особисто”, — розповіла Максимець.

Деталі

За її словами, досудове розслідування здійснює Шевченківське управління поліції, процесуальне керівництво Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

“Наразі встановлюються особа, яка завдала тілесні ушкодження”, — зазначила вона.

Що було раніше

У Києві хлопець на самокаті побив ведучого “Телебачення Торонто” Романа Вінтоніва (Майкл Шур) через зауваження щодо правил дорожнього руху. Слідчі надали йому направлення на проведення судово-медичної експертизи для встановлення тяжкості тілесних ушкоджень.

Доповнення

У Києві Голосіївською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка, який підозрюється у вчиненні нападу на журналістку телеканалу у Голосіївському району столиці.

Протягом трьох місяців 2021 року українські журналісти 21 раз зазнавали фізичної агресії під час професійної діяльності.

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