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Избиение в Киеве ведущего Майкла Щура: открыто производство

Избиение в Киеве ведущего Майкла Щура: открыто производство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. По заявлению ведущего "Телевидение Торонто" Романа Винтонива (Майкл Щур) о том, что в Киеве парень на самокате применил в отношении него слезоточивый газ и побил открыто производство. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Цитата

"По заявлению телеведущего о том, что неизвестный применил в отношении него слезоточивый газ и нанес ушибы лица, начато уголовное производство по ч.1 ст. 125 УК Украины. С заявлением о преступлении ведущий обратился лично", - рассказала Максимец.

Детали

По ее словам, досудебное расследование осуществляет Шевченковское управление полиции, процессуальное руководство Шевченковская окружная прокуратура города Киева.

"Сейчас устанавливаются лицо, причинившее телесные повреждения", - отметила она.

Что было раньше

В Киеве парень на самокате побил ведущего "Телевидение Торонто" Романа Винтонива (Майкл Шур) из-за замечания о правилах дорожного движения. Следователи предоставили ему направление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести телесных повреждений.

Дополнение

В Киеве Голосеевской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины, который подозревается в совершении нападения на журналистку телеканала в Голосеевском районе столицы.

В течение трех месяцев 2021 года украинские журналисты 21 раз подвергались физической агрессии во время профессиональной деятельности.

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