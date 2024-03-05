По Донеччині росіяни били КАБами, 17 разів атакували житлові квартали - поліція
Київ • УНН
У Донецькій області України за минулу добу російські військові здійснили 17 обстрілів житлових кварталів, у тому числі 11 авіаударів, а всього в регіоні було зафіксовано 1699 обстрілів.
У Донецькій області за минулу добу російські військові здійснили 17 обстрілів житлових кварталів, у тому числі 11 авіаударів, а всього в регіоні було зафіксовано 1699 обстрілів, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
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"У Донецькій області протягом доби ворог здійснив 17 атак на житлові квартали, з них 11 – авіаудари. Загалом по області зафіксовано 1699 обстрілів", - ідеться у повідомленні.
Ударів, як вказано, зазнали 13 населених пунктів: міста Залізне, Костянтинівка, Сіверськ, Торецьк, селища Желанне, Північне, села Архангельське, Гнатівка, Зоряне, Маяки, Новоселівка Перша, Олександропіль, Розлив. Пошкоджено 18 цивільних об’єктів, серед них 12 житлових будинків, адмінбудівля, аграрне підприємство, транспорт, електромережі.
Як повідомляється, з артилерії росіяни накрили Олександропіль – вбили 67-річну жінку, пошкодили приватний будинок.
На Північне окупанти, як вказано, скинули керовану авіабомбу "КАБ-500". Поранено людину, пошкоджено 4 багатоквартирних будинки та адмінбудівлю.
Ще один КАБ-500 впав у Торецьку, але не розірвався, увійшовши в землю на 10 метрів, зазначили у поліції.
Третя авіабомба, потужністю 500 кг, пошкодила 4 приватних оселі в Залізному.
Четвертий КАБ-500 поцілив у приватний будинок у Костянтинівці, вказали у поліції.
Фугасну авіабомбу "ФАБ-500" загарбники випустили на Архангельське, КАБ-250 - по Гнатівці. В обох випадках влучили на околицях сіл.
Село Розлив росія атакувала бомбою КАБ-250 – є пошкодження на території аграрного підприємства.
За допомогою поліції евакуйовано ще 327 людей, з початку обов’язкової евакуації – 115 865 осіб, серед них 15 533 – діти, 5 524 - люди з інвалідністю.
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