По Донецкой области россияне били КАБами, 17 раз атаковали жилые кварталы - полиция
Киев • УНН
В Донецкой области Украины за минувшие сутки российские военные совершили 17 обстрелов жилых кварталов, в том числе 11 авиаударов, а всего в регионе было зафиксировано 1699 обстрелов.
В Донецкой области за минувшие сутки российские военные совершили 17 обстрелов жилых кварталов, в том числе 11 авиаударов, а всего в регионе было зафиксировано 1699 обстрелов, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
"В Донецкой области в течение суток враг совершил 17 атак на жилые кварталы, из них 11 - авиаудары. Всего по области зафиксировано 1699 обстрелов", - говорится в сообщении.
Ударам, как указано, подверглись 13 населенных пунктов: города Зализное, Константиновка, Северск, Торецк, поселки Желанное, Северное, села Архангельское, Гнатовка, Зоряное, Маяки, Новоселовка Первая, Александрополь, Разлив. Повреждены 18 гражданских объектов, среди них 12 жилых домов, админздание, аграрное предприятие, транспорт, электросети.
Как сообщается, из артиллерии россияне накрыли Александрополь - убили 67-летнюю женщину, повредили частный дом.
На Пивничное оккупанты, как указано, сбросили управляемую авиабомбу "КАБ-500". Ранен человек, повреждены 4 многоквартирных дома и админздание.
Еще один КАБ-500 упал в Торецке, но не разорвался, войдя в землю на 10 метров, отметили в полиции.
Третья авиабомба, мощностью 500 кг, повредила 4 частных дома в Зализном.
Четвертый КАБ-500 попал в частный дом в Константиновке, указали в полиции.
Фугасную авиабомбу "ФАБ-500" захватчики выпустили на Архангельское, КАБ-250 - по Гнатовке. В обоих случаях попали на окраинах сел.
Село Разлив россия атаковала бомбой КАБ-250 - есть повреждения на территории аграрного предприятия.
С помощью полиции эвакуированы еще 327 человек, с начала обязательной эвакуации - 115 865 человек, среди них 15 533 - дети, 5 524 - люди с инвалидностью.
Армия рф за сутки убила одного жителя Донетчины и еще одного ранила5 марта 2024, 07:13 • 18396 просмотров
По Донецкой области россияне били КАБами, 17 раз атаковали жилые кварталы - полиция
В Донецкой области Украины за минувшие сутки российские военные совершили 17 обстрелов жилых кварталов, в том числе 11 авиаударов, а всего в регионе было зафиксировано 1699 обстрелов.
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