План України: виконані перші п’ять індикаторів щодо управління держфінансами та боротьби з корупцією - Мінфін
Київ • УНН
Київ виконав перші п'ять індикаторів Плану України з реформами у сфері управління державними фінансами, боротьби з корупцією та бізнес-середовища за перший квартал 2024 року, що дозволило залучити 6 мільярдів євро перехідного фінансування.
Київ виконав перші 5 індикаторів Плану України, які були визначені на перший квартал цього року у сферах управління держфінансами, боротьби з корупцією та розвитку бізнес-середовища. Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко під час засідання Ради ЄС з економічних та фінансових питань (ECOFIN) 14 травня, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
Україна вже виконала перші п’ять індикаторів Плану України, які були визначені на перший квартал 2024 року у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища. Це дозволило залучити 6 млрд євро перехідного фінансування у межах Ukraine Facility. Також було імплементовано чотири із дев’яти індикаторів, передбачених на другий квартал
План України – конкретний перелік структурних реформ та заходів. Документ включає 151 індикатор у 15 напрямах, зокрема управління державними фінансами, боротьба з відмиванням грошей і фінансові ринки. Виконання умов Плану України на визначений період дозволить залучити у 2024 році загалом 16 млрд євро, із яких 3 млрд євро – гранти.
Нагадаємо
14 травня Рада Європейського Союзу з економічних та фінансових питань схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Найближчим часом Київ отримає 1,9 млрд євро.
План України остаточно схвалено: у ЄС розповіли, що він передбачає14.05.24, 14:59 • 17138 переглядiв