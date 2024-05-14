План Украины: выполнены первые пять индикаторов по управлению госфинансами и борьбе с коррупцией - Минфин

Киев выполнил первые 5 индикаторов Плана Украины, которые были определены на первый квартал этого года в сферах управления госфинансами, борьбы с коррупцией и развития бизнес-среды. Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко во время заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN) 14 мая, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Украина уже выполнила первые пять индикаторов Плана Украины, которые были определены на первый квартал 2024 года в сферах управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, развития бизнес-среды. Это позволило привлечь 6 млрд евро переходного финансирования в рамках Ukraine Facility. Также были имплементированы четыре из девяти индикаторов, предусмотренных на второй квартал - рассказал Марченко.

План Украины - конкретный перечень структурных реформ и мероприятий. Документ включает 151 индикатор в 15 направлениях, в частности управление государственными финансами, борьба с отмыванием денег и финансовые рынки. Выполнение условий Плана Украины на определенный период позволит привлечь в 2024 году в целом 16 млрд евро, из которых 3 млрд евро - гранты.

Напомним

14 мая Совет Европейского Союза по экономическим и финансовым вопросам одобрил План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024-2027 годы. В ближайшее время Киев получит 1,9 млрд евро.

План Украины окончательно одобрен: в ЕС рассказали, что он предусматривает