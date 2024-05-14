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ЄС остаточно ухвалив План України з реформами для виплат з фонду у 50 млрд євро

ЄС остаточно ухвалив План України з реформами для виплат з фонду у 50 млрд євро

Київ • УНН

 • 17507 перегляди

ЄС схвалив план України, дозволивши запустити програму Ukraine Facility на суму 50 мільярдів євро, з яких Україна отримала 1,89 мільярда євро попереднього фінансування та очікує 16 мільярдів євро загалом цього року, щоб зміцнити свою фінансову стабільність в умовах війни з Росією.

Європейський Союз остаточно схвалив План України, дозволивши запустити програму Ukraine Facility на 50 мільярдів євро, з яких Україна отримає 1,89 мільярда євро попереднього фінансування та очікує 16 мільярдів євро загалом цього року, повідомив у вівторок Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

ЄС остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро. Схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility - наша держава отримає 1,89 млрд євро попереднього фінансування. А загалом цього року в межах програми розраховуємо залучити 16 млрд євро. Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з росією

- зазначив Шмигаль у Telegram.

Він подякував Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку Плану України та непохитну підтримку.

У ЄС погодили План України з реформами для виплат з фонду у 50 млрд євро08.05.24, 15:19 • 19300 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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